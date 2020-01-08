وأشار البيان الذي نشر بعد نحو سبع ساعات من الهجوم ولم يشر إلى إيران، إلى أن القصف استمر نصف ساعة "وقد سقط 17 صاروخاً على قاعدة عين الأسد الجوية ... وخمسة صواريخ على مدينة أربيل"، مشيراً إلى أنه "لم يسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية"، من دون تفاصيل عن الجنود الأميركيين.

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد زعم أن الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران قد أسفر عن مقتل 80 فرداً من القوات الأميركية، فيما أصيب 200 آخرون بجروح.

ونفذت قوات الحرس الثوري الإيرانية الهجوم من مدينة إسلام آباد، التابعة لمحافظة كرمنشاه غرب إيران، واستهدف قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق.

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمسؤول والمطلع في الحرس الثوري قوله إنه "وفقا لتقارير دقيقة من مصادرنا في المنطقة حتى الآن قُتل ما لا يقل عن 80 من الجنود الأمريكيين وإصابة 200 آخرين بجروح".

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد عبر تغريدة له على موقع تويتر عدم وقوع أي إصابات في قوات بلاده، مشيرا إلى أن الأمور على ما يرام، وأن إدارته بصدد تقييم الأوضاع بعد الضربة الإيرانية.