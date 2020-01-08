وأعلن ترامب أنه سيدلي بتصريح صباح الأربعاء بشأن الضربات الصاروخية التي شنّتها إيران على قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون.

وأضاف في تغريدة على تويتر "كل شيء على ما يرام! لقد أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. تقييم الخسائر والأضرار جارٍ الآن. حتى الآن كل شيء على ما يرام".

وتابع "لدينا الجيش الأكثر قوة والأفضل تجهيزا في العالم، وبفارق شاسع.. سأدلي بتصريح صباح الغد".

وكانت إيران أعلنت أنها استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إضافة إلى قاعدة أخرى في إربيل.

وتأتي الضربات بعد مقتل قاسم سليماني، القيادي البارز في الحرس الثوري، بعملية أميركية قرب مطار بغداد، فجر الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن إيران أطلقت "أكثر من 10 صواريخ" على القاعدتين، مشيرا إلى أنه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل الرد.