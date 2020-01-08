وأعلنت هيئة الطيران الفدرالية الأميركية منع الطيران المدني الأميركي من التحليق فوق العراق وإيران ومياه الخليج وخليج عمان.

وقالت الهيئة في بيان إنها "بعثت برسائل إلى المشغلين الجويين تتضمن تفاصيل بشأن قيود على الطيران تحظر على مشغلي الطائرات المدنية الأميركية العمل في المجال الجوي فوق العراق وإيران ومياه الخليج وخليج عمان".

كما قالت الخطوط الجوية السنغافورية، أنها تحول مسار جميع الرحلات الجوية بعيدا عن المجال الجوي الإيراني.

وفي السياق ذاته، أكدت شركة الطيران التايوانية "تشاينا إيرلاينز"، أن طائراتها لن تحلق فوق إيران والعراق بسبب "التوتر الإقليمي".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجمات صاروخية على قاعدة عين الأسد في الأنبار، وقاعدة أخرى في إربيل بإقليم كردستان العراق.

وقال الحرس الثوري إن الهجمات تأتي "انتقاما لمقتل قاسم سليماني"، القيادي العسكري الإيراني البارز قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.