وتأتي التحركات الأميركية بعد الهجمات التي شنتها إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما في الأنبار والأخرى في إربيل، تستضيفان قوات أميركية، الأربعاء.

وقالت مصادر "سكاي نيوز عربية" إن هناك حالة استنفار للقوات السورية والمليشيات الإيرانية الموالية لها، في مدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق ومحيطها.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، أن إيران أطلقت فجر الأربعاء "أكثر من 12 صاروخا" على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأميركية، مشيرة إلى أنها بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل "الرد" على هذه الضربة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجمات أتت "انتقاما لمقتل القيادي البارز في الحرس قاسم سليماني، بعملية أميركية في بغداد فجر الجمعة".

وأضافت وزارة الدفاع الأميركية أنه "من الواضح أن هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت على الأقل قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستخدمهما القوات الأميركية وقوات التحالف في عين الأسد وإربيل".

ولم ترد تقارير عن إصابات بشرية في أي من القاعدتين.

وكانت طهران توعدت برد قاس على الضربة الأميركية بطائرة مسيرة، التي قتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد العراقي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد.