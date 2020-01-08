وأكد بيان الحرس الثوري إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد غربي العراق، انتقاما لمقتل القيادي البارز في الحرس قاسم سليماني في هجوم أميركي شنته طائرة مسيرة قرب مطار بغداد، فجر الجمعة.

وحذر الحرس الثوري في البيان من أن "أي عدوان أميركي على طهران سيواجه برد ساحق".

كما حذر "حلفاء أميركا في المنطقة من أنهم سيتعرضون للهجوم إذا استخدمت بلادهم لشن هجمات على طهران".

وتابع البيان: "ننصح أميركا بسحب قواتها من المنطقة حتى لا يموت المزيد من الجنود".

واعتبر الحرس الثوري أن إسرائيل "حليفا لأميركا في قتل سليماني".

وأطلقت إيران صواريخ صباح الأربعاء على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، وقاعدة أخرى في مدينة إربيل بإقليم كردستان العراق، بعد ساعات من جنازة سليماني.

وقالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء إن الحرس الثوري الإيراني استهدف قاعدة عين الأسد، ولم يتضح على الفور مدى الأضرار أو الخسائر في القاعدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام إن الرئيس دونالد ترامب اطلع على تقارير عن هجوم على منشآت أميركية في العراق، وإنه يتابع الوضع.

وأضافت غريشام في بيان: "نحن على علم بتقارير عن هجمات على منشآت أميركية في العراق. تم إطلاع الرئيس وهو يتابع الوضع عن كثب ويتشاور مع فريقه للأمن القومي".

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إن على الولايات المتحدة أن تتوقع انتقاما من إيران بسبب مقتل سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وأضاف في إفادة بمقر وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون): "أعتقد أنه يتعين علينا توقع أنهم سيردون بطريقة أو بأخرى" مشيرا إلى أن هذا الرد ربما يكون من خلال وكلاء لإيران في الخارج، أو"بأيدي (الإيرانيين) أنفسهم".

وتابع: "مستعدون لأي طارئ، وسيكون ردنا متناسبا مع أي فعل يقدمون عليه".