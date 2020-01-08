وأعلنت إيران أنها استهدفت القاعدة التي تستضيف قوات أميركية، إضافة إلى قاعدة أخرى في إربيل، انتقاما لمقتل قاسم سليماني القيادي البارز في الحرس الثوري، بعملية أميركية قرب مطار بغداد، فجر الجمعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن إيران أطلقت "أكثر من 10 صواريخ" على قاعدتي عسكريتين في الأنبار وإربيل، تستخدمهما القوات الأميركية في العراق، مشيرا إلى أنه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل الرد.

وقال البنتاغون في بيان إنها تجري "تقييما أوليا للأضرار"، وتدرس "الرد" على الهجوم.

وجاء الهجوم على ثلاثة مراحل، بحسب المصدر الأمني نفسه.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية أن "عشرات الصواريخ" استهدفت قاعدة عين الأسد.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران مسؤوليتها عن هجوم انتقامي على مقتل سليماني، وقد توعدت بـ"ردود أكثر إيلاما وقسوة" إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا.