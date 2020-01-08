وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، في بيان: "نحن على علم بالتقارير الواردة بشأن هجمات استهدفت منشآت أميركية في العراق. تم إطلاع الرئيس وهو يتابع الموقف عن كثب ويتشاور مع فريقه للأمن القومي".

وسقطت 9 صواريخ على الأقل ليل الثلاثاء الأربعاء على قاعدة عين الأسد الجوية في غربي العراق، حيث يتمركز جنود أميركيون، حسبما أكد مصدر أمني لوكالة "فرانس برس"، في قصف تبنته إيران.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم يأتي انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس قاسم سليماني، بغارة جوية أميركية في بغداد الجمعة الماضي.