وقالت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء إن بوتن وصل اليوم إلى سوريا، لإجراء محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد.

فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن بوتن التقى الأسد في مقر القوات الروسية في العاصمة السورية دمشق.

وتابعت "استمع الرئيسان إلى عرض عسكري من قبل قائد القوات الروسية العاملة في سوريا".

وعقب اللقاء، قال الكرملين إن الأسد أعرب عن امتنانه لروسيا على المساعدة في مكافحة الإرهاب وإعادة السلام.

وأضاف "قطعنا شوطا كبيرا في إعادة بناء الدولة السورية ووحدة أراضيها"، مشيدا بالتقدم "الهائل" في سوريا.

ونشر حساب الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأسد وهو يصافح بوتن، بينما يجلس بالقرب منهما ضباط روس.

يشار إلى أن هذه أول زيارة لبوتن إلى سوريا، منذ زيارته لقاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية عام 2017.