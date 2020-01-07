وذكر البيان أن السفير تاكيشي أوكوبو بحث مع عون قلق اليابان "الشديد" بخصوص قضية غصن وقال إنه يبذل جهدا مكثفا للحفاظ على العلاقات بين لبنان واليابان.



وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ألبرت سرحان إن النيابة العامة تلقت النشرة الحمراء التي أصدرتها الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق غصن.

وذكر سرحان في بيان أن وزارة العدل لم تتلق حتى الآن أي ملف يتعلق بمذكرة اعتقال أصدرها ممثلو الادعاء الياباني بحق كارول زوجة غصن.

أما فيما يتعلق بالبلاغ الذي تقدم به عدد من المحامين ضد غصن بـ"جرم التطبيع مع العدو الإسرائيلي" من خلال انتشار صور له على مواقع التواصل الاجتماعي تعود الى العام 2008 وتشير إلى لقاء بينه وبين الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز ورئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت، فقد أكد الوزير سرحان بأن الملف لا يزال قيد المتابعة.

ومن المقرر أن يتحدث كارلوس غصن للإعلام في لبنان غدا الأربعاء، ومن المتوقع أن يدلي بتفاصيل عن مزاعم أوردها عن شركة نيسان منذ اعتقاله في نوفمبر من العام 2018 قائلا إنه كان هناك انقلاب بدعم من الحكومة للإطاحة به من رئاسة الشركة.