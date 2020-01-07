ويعد محمد حسين آل عمار، أحد المطلوبين في القائمة التاسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية في العام 2016.

وبحسب صحيفة "عكاظ" المحلية فإن ذلك "المطلوب الإرهابي تورط في العديد في حوادث سرقات وصفت بـ«الاحتراف»، إلى جانب علاقته بعدة عمليات إطلاق نار على رجال الأمن واستهداف دورية أمنية في المنطقة الشرقية أثناء أدائها لمهماتها الأمنية في حي الخضرية بمدينة الدمام".



وأوضحت الصحيفة أن في سجل الإرهابي آل عمار جرائم سطو مسلح على سيارات نقل أموال في محافظة القطيف واستهداف حراسات خارجية بشرطة القطيف.، وأشارت إلى ثمة اعتقاد بتورطه في الاعتداء على رجل أمن من منسوبي شرطة الشرقية تعرض لإطلاق نار أثناء أداء عمله في بلدة المجيدية، وقضى رجل الأمن إثر ذلك وأصيب زميله، كما يشتبه في تورطه في حادثة إطلاق نار كثيف على ثلاثة من رجال الأمن ببلدة البحاري بمحافظة القطيف ونجا الثلاثة.

وطبقا لمصادر الصحيفة فإن آل عمار متورط مع إرهابي يدعى ميثم القديحي في إطلاق نار على دورية أمنية مكلفة بحماية مساجد القطيف، كما يشتبه تورط آل عمار والقديحي بحادثة تعرض دورية أمنية مكلفة بحماية مساجد القطيف لإطلاق نار ولم ينتج عن الحادثة أي خسائر في الأرواح، ويعتقد أن آل عمار هو من ألقى قنابل مولوتوف على مبنى حكومي في القطيف.

وشارك ذلك المطلوب أيضا في جريمة اختطاف قاضي القطيف الشيخ محمد الجيراني قبل أن يتورط عدد من القضايا الإرهابية الفي محافظة القطيف ومدينة الدمام، وتمثلت جرائمهم في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب المرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة.