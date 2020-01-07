ولا يختلف التحذير، الساري منذ يوم الاثنين وحتى 13 يناير، كثيرا عن التحذير الأول الذي صدر يوم الجمعة.

وقال التحذيران: "لا يزال هناك احتمال بحدوث عمل إيراني ضد الأصول البحرية الأميركية في المنطقة"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت الولايات المتحدة قد قتلت قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة نفذتها طائرة مسيرة، استهدفت سيارة كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وعقب مقتل سليماني، أصدرت إيران تهديدات مباشرة للمصالح الأميركية في المنطقة، بالإضافة إلى تهديدات أصدرتها الميليشيات التابعة لها في المنطقة.

وسبق لإيران أن شنت هجمات استهدفت سفنا تجارية، ففي مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عًمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، قرب المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية الإماراتية.

وأكد الجيش الأميركي حينها أن لديه "درجة عالية من اليقين" بأن الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن التفجيرات التي طالت الصفن.

ونقلت "رويترز" عن الأميرال مايكل غيلداي مدير الأركان المشتركة قوله: "نحن ننسب الهجوم (..) إلى الحرس الثوري الإيراني"، مضيفا أن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" خلصت إلى أن ألغاما لاصقة استُخدمت في الهجوم، تعود للحرس الثوري.