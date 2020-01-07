وقال المصدر خلال تصريحات صحفية، إن القوات الأميركية تعتزم إنشاء مطار دولي عملاق بمواصفات عالمية، لطائرات "بي 52" العملاقة، في قاعدة عين الأسد الجوية بناحية البغدادي، في قضاء هيت غربي محافظة الأنبار.

وأشار إلى أن القوات الأميركية المتمركزة داخل مبنى القاعدة، تقوم بعمليات توسيع لبنى المطار من جهة "ناحية كبيسة".

وأضاف أنه في حال تم إنشاء هذا المطار، فإنه سيكون "من أهم المطارات في العالم"، كونه مخصص لـطائرات "بي 52"، كالمطار الموجود في بريطانيا.

ونوه المصدر إلى أن القوات الأميركية وضعت سياجا على المساحة المختارة، وفرضت إجراءات احترازية، تمهيدا للمباشرة بالعمل بإنشاء المطار في غضون الفترة المقبلة.

واتخذت الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة، عدة خطوات على صعيد التأهب العسكري، تحسبا لأي أعمال انتقامية قد تقدم عليها طهران، ثأرا لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، بضربة جوية في بغداد، فجر الجمعة الماضية.

وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في واشنطن، مساء الاثنين، بأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قررت نشر 6 قاذفات "بي 52" الاستراتيجية في جزيرة دييغو غارسيا.

وأضافت المراسلة أن هذه القاذفات ستكون جاهزة للعمليات ضد إيران في حال اتخذ القرار بذلك، بحسب ما نقلت عن البنتاغون، الذي أكد أن وجود القاذفات هناك "لا يعني أن قرارا ببدء العلميات قد اتخذ".