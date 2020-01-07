وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "التقيت اليوم بوزير الدفاع الأميركي، وناقشنا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأشدنا على التعاون العسكري القائم بما يخدم السلم والأمن الدوليين".

وكان نائب وزير الدفاع السعودي، الذي يزور واشنطن حاليا، قد التقى في وقت سابق مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو.

وغرد عن اللقاء، قائلا "سعدت بلقاء معالي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة، كما تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أفادت، الاثنين، بأن الأمير خالد بن سلمان وصل والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية.

وذكرت أنه سيلتقي خلال الزيارة عددًا من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تدعم الأمن والاستقرار.