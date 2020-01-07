ويوم أمس الاثنين، جدّد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، التأكيد على خططه لنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

ودعا آبي في مؤتمر صحفي، الدول المعنية، إلى بذل جهود دبلوماسية لتخفيف التوتر، وتجنب المزيد من التصعيد، وفق ما نقلت "رويترز".

وكانت الحكومة اليابانية أعلنت في أواخر ديسمبر، أنها سترسل طائرات حربية وطائرات دوريات إلى الشرق الأوسط، الذي تستقبل منه نحو 90 في المئة من وارداتها من النفط الخام.

وتصاعد التوتر في المنطقة بعد مقتل أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين في ضربة عسكرية أميركية بالعراق يوم الجمعة.

وقتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، إضافة إلى عسكريين إيرانيين وعراقيين بارزين في غارة أميركية نفذتها طائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي.

وفي أعقاب الحادث، هددت إيران، على لسان عدد من قيادييها، بـ"الثأر" لمقتل سليماني وتوعدت بـ"انتقام كبير".

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي "ليعلم جميع الأصدقاء والأعداء أيضا أن النهج سيستمر بدوافع مضاعفة وأن النصر الحاسم سيكون حليف هذا المسار".

وأضاف: "غياب سليماني يشعرنا بالمرارة لكن الكفاح سيتواصل لحين تحقيق النصر وجعل حياة المجرمين أشد مرارة"، على حد تعبيره.