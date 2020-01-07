وأظهر الفيديو الذي حقق انتشارا واسعا على موقع "تويتر"، المدرعة وهي من طراز "KIRPI" تركية الصنع، متوقفة في أحد شوارع سرت.

وأعلن الجيش الوطني الليبي في وقت سابق من الاثنين، أنه سيطر بشكل كامل على سرت، التي كانت تؤوي مسلحين يدعمون الميليشيات المتطرفة التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

ودخلت قوات الجيش قاعدة القرضابية الجوية الواقعة قرب سرت، كما سيطرت القوات الخاصة البحرية التابعة للجيش على ميناء المدينة اللبيية الساحلية، قبل أن تعلن عن السيطرة الكاملة على المدينة.

وتزامن تحرير مدينة سرت، مع إعلان تركيا أنها سترسل "خبراء" عسكريين وفرقا تقنية لدعم حكومة فائز السراج في طرابلس، وذلك بعد يوم من قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وحدات عسكرية من بلاده تتحرك إلى طرابلس.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين، ردا على طلب الكشف عن تفاصيل تصريح أردوغان، إن تركيا سترسل "خبراء ومستشارين" وفرقا تقنية بمقتضى اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه مع حكومة السراج في نوفمبر الماضي.

وأضاف جاويش أوغلو: "ستقرر الحكومة بقيادة الرئيس كيف ومتى سيحدث ذلك".

وسمح مشروع قانون وافق عليه البرلمان التركي الأسبوع الماضي بنشر قوات التركية في ليبيا.

وكانت مصادر سورية، قد أفادت في وقت سابق الأحد، بوصول قرابة ألف مقاتل إلى ليبيا، في حين يستعد 1700 آخرون للالتحاق بساحات القتال في طرابلس بدعم من أنقرة.

وفي أكثر من مناسبة، أشار مسؤولو الجيش الوطني الليبي إلى أن الميليشيات المتطرفة في طرابلس، تحظى بدعم كبير من تركيا وقطر.