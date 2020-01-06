وأوضح فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن عدد النازحين خلال هذه الفترة بلغ 328.418 نسمة ينحدرون من 55.664 عائلة نزحت من جراء الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري بدعم روسي على محافظة إدلب شمالي البلاد.

وبحسب الفريق توزع النازحون على بلدات وقرى ريفي إدلب وحلب الشماليين القريبين من الحدود السورية التركية، ومعظم النازحين كانوا من منطقة ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ومنهم نازحون للمرة الثانية.

وتعد أزمة اللاجئين السورين، الأسوأ من نوعها في العالم، حيث أدى الصراع السوري، إلى جعل نصف السوريين ينقسمون بين نازحين ولاجئين.