وقالت هيئة ميناء الإسكندرية إن قرار إغلاق مدخل الميناء جاء بعد أن بلغت سرعة الرياح وارتفاع الأمواج حدا لا يسمح بدخول أو خروج السفن من وإلى أرصفة الميناء.

وأضافت أن المدينة الساحلية الواقعة شمالي البلاد تشهد حالة من الطقس السيئ المصحوب بعاصفة ترابية، مما يؤثر على مستويات الرؤية. كذلك أعلنت مصر عن إغلاق مدخل ميناء الدخيلة، للأسباب نفسها، وفقا ما ذكرت رويترز.

وكان الميناءان ذاتهما قد أغلقا يوم الجمعة للأسباب ذاتها، وأعيد فتحهما يوم السبت، قبل أن يعاد إغلاقهما اليوم الاثنين.

وأعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الجمعة، إغلاق مدخلي ميناءي الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المتحدث باسم الهيئة رضا الغندور، إن إدارة حركة السفن قررت "غلق البوغاز اليوم (الجمعة) نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح"، التي وصلت إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن".

وأضاف الغندور أن عمليات شحن وتفريغ السفن الراسية على الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء استمرت بشكل طبيعي رغم إغلاق الميناءين.