ويأتي ذلك تأكيدا على مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية للجميع، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة نشرت على حسابه في تويتر: "اعتمدنا اليوم تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة .. لتكون مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام .. لكافة الجنسيات".

وأشار إلى أن دولة الإمارات تستقبل أكثر من 21 مليون سائح سنويا، محددا هدفا يتمثل في "ترسيخ الدولة (الإمارات) كوجهة سياحية عالمية رئيسية".

وقال الشيخ محمد بن راشد إن الإمارات قدمت "أكثر من 2500 إقامة ذهبية لأصحاب الكفاءات الاستثنـائية والمستثمرين ليكونوا جزءا من قصة نجاح وتميز دولتنا".

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الإماراتي في العام 2020، الذي سيكون "عام الاستعداد للخمسين"، باعتباره العام "الذي يطوي 50 عاما من الإنجازات.. ويستقبل 50 عاما من المثابرة والعمل الجاد لخدمة الوطن ومواطنيه".

ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال الربع الأول من العام 2020.

يشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد أطلق في مايو الماضي نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية"، والذي يوفر إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون.

وفي ذلك الوقت، أوضح الشيخ محمد بن راشد، على حسابه في موقع تويتر، أن الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة في الإمارات قد وصل عددهم إلى 6800 مستثمر ويبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم.

وأشار إلى أنه سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات.

وأضاف: "نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا.. وجميع المقيمين في دولة الإمارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات".