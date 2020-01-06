وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني: "بحث الزعيمان ضرورة الحد من التوتر في المنطقة عقب مقتل قاسم سليماني، واتفقا على العمل معا على إيجاد سبيل دبلوماسي للمضي قدما".

وتابع البيان: "أكد رئيس الوزراء التزام بلاده التام بدعم استقرار وسيادة العراق، كما أكد على أهمية مواصلة محاربة التهديد المشترك من جانب داعش".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترا نتج عن مقتل القائد بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية بطائرة مسيرة في العراق يوم الجمعة الماضي.

وحذرت السلطات الفرنسة، الاثنين، من عودة تنظيم داعش الإرهابي من جديد نتيجة تصاعد هذا التوتر في منطقة.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير، إن التوتر الحالي في الشرق الأوسط يمكن أن تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي، ويساعد تنظيم داعش على العودة مجددا.

وأوضح المسؤول الفرنسي أن عدم الاستقرار "سيزيد من خطر الإرهاب على فرنسا وأوروبا"، مشيرا إلى أن "التوتر سيؤثر بشكل دائم على نمو الاقتصادي العالمي".