ودعا آبي في مؤتمر صحفي الاثنين، الدول المعنية، إلى بذل جهود دبلوماسية لتخفيف التوتر، وتجنب المزيد من التصعيد، وفق ما نقلت "رويترز".

وأعلنت الحكومة اليابانية أواخر ديسمبر، أنها سترسل طائرات حربية وطائرات دوريات إلى الشرق الأوسط، الذي تستقبل منه نحو 90 في المئة من وارداتها من النفط الخام.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد بفرض عقوبات على العراق، وقال إنه إذا طُلب من القوات الأميركية المغادرة، فسيتعين على الحكومة العراقية أن تدفع لواشنطن مقابل تكلفة قاعدة جوية هناك.