وأوضح الأمين العام للمجلس عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن "دول المجلس قد تابعت بقلق واهتمام بالغين الأحداث والتطورات الخطيرة في العراق الشقيق".

ودعا الزياني "الأطراف المعنية إلى التهدئة وعدم التصعيد وتغليب الحلول السياسية للأزمات لتجنيب المنطقة، من أية تداعيات سلبية على أمنها واستقرارها".

وأهاب الأمين العام في ختام تصريحه بالمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لخفض التصعيد في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

وتزامنت دعوة الزياني مع تصريحات للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الأحد، قال فيها إن المنطقة العربية أحوج ما تكون الآن إلى التهدئة وليس التصعيد، وإخماد الصراعات وليس إشعالها واستدامتها.