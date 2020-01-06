دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأحد، الأطراف المعنية في العراق إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار.
وأوضح الأمين العام للمجلس عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن "دول المجلس قد تابعت بقلق واهتمام بالغين الأحداث والتطورات الخطيرة في العراق الشقيق".
ودعا الزياني "الأطراف المعنية إلى التهدئة وعدم التصعيد وتغليب الحلول السياسية للأزمات لتجنيب المنطقة، من أية تداعيات سلبية على أمنها واستقرارها".
وأهاب الأمين العام في ختام تصريحه بالمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لخفض التصعيد في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
وتزامنت دعوة الزياني مع تصريحات للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الأحد، قال فيها إن المنطقة العربية أحوج ما تكون الآن إلى التهدئة وليس التصعيد، وإخماد الصراعات وليس إشعالها واستدامتها.
وكان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، قتلا في قصف جوي أميركي قرب مطار بغداد الدولي، في 3 يناير.
وأضاف المصدر أن الأمين العام يعتبر أن أحداث الأيام الأخيرة تكشف مجددا حجم التدخلات الأجنبية في الشأن العربي وكلفتها الباهظة سياسيا وأمنيا واقتصاديا.