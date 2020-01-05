وطالب بيان صادر عن المكتب السياسي للكتائب "يجب إلغاء اتفاقية الإطار اﻻستراتيجي التي خرقتها أميركا خرقا سافرا وضربتها عرض الجدار حيث باتت ملغية بحكم الأمر الواقع".

وأضاف البيان "شعبنا الجريح المكلوم يصوب نظره إلى ما ستسفر عنه جلستكم (الأحد) متوسماً فيكم الشجاعة والغيرة، وكله أمل أن تكون هذه الجلسة انتفاضة عراقية لكرامته ودماء أبنائه التي استباحتها دولة الإرهاب الأولى في العالم".

وشددت الكتائب في البيان على ضرورة تصويت نواب البرلمان على إخراج القوات الأميركية من البلاد، متوعدة الرافضين، وذلك عقب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

وخلال البيان، هددت كتائب "حزب الله" العراقي الأكراد "نحن نعلم أن بعض القوى الكردية تميل إلى جانب إبقاء هذه القوات لغايات تتعلق بأحلام اﻻنفصالِ مع أن الجميع يعلم أن أميركا ليست حليفا مضمونا".

وأضاف "لن نتردد في فضح الخونة والمتآمرين وسنحرمهم من دخول بغداد ونمنع التعامل معهم، ولن نسمح باستمرار مصالحهم. نرفض رفضا قاطعا أنصاف الحلول".

وفي وقت سابق، حذرت كتائب "حزب الله" العراقي قوات الأمن من الاقتراب من القواعد الأميركية ابتداء من يوم الأحد، في تهديد مبطن باستهداف هذه القواعد.

وذكرت الكتائب في بيان: "على الأجهزة الأمنية الابتعاد عن القواعد الأميركية مسافة 1000 متر، ابتداء من مساء الأحد".