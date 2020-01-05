وأكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على أمن واستقرار العراق وعلى ضرورة بذل الجهود للتهدئة وخفض التوتر.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره البالغ لولي العهد وللمملكة على اهتمامها بأمن العراق واستقراره.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي "جرى تبادل وجهات النظر حول التداعيات المرتقبة وأهمية التعاون للتخفيف من آثارها وتفادي التصعيد الشامل".

وفي وقت سابق، أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا اليوم بالرئيس العراقي برهم صالح، لبحث المستجدات في المنطقة.

وبحث العاهل السعودي خلال الاتصال مع الرئيس العراقي مستجدات الأحداث في المنطقة، مؤكدا حرص المملكة على أمن واستقرار العراق، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأشار الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها.

من جهته، أعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره.