وبحث العاهل السعودي خلال الاتصال مع الرئيس العراقي مستجدات الأحداث في المنطقة، مؤكدا حرص المملكة على أمن واستقرار العراق، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأشار الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها.

من جهته، أعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره.