تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث تعزيز العلاقات والتطورات في المنطقة.
وجرى خلال الاتصال بحث تعزيز علاقات الصداقة و التعاون بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.
وتناول ولي عهد أبوظبي والرئيس الفرنسي مجمل القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات والمستجدات بشأنها.
وأكدا على أهمية التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.