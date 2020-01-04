سكاي نيوز عربية - أبوظبي

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث تعزيز العلاقات والتطورات في المنطقة.