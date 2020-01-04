وجاءت هجمات طيران الجيش الليبي بينما تواصل قوات الجيش تقدمها في المحاور الجنوبية للعاصمة طرابلس باتجاه قلب المدينة تحت غطاء جوي.

وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي، قد نفذ فجر الجمعة، غارات جوية على مطار معيتيقة الدولي وسط العاصمة طرابلس، استهدفت مواقع عسكرية تابعة للميليشيات التي تقاتل ضمن قوات الوفاق.

ويأتي هذا في وقت يتقدم الجيش الوطني الليبي في طرابلس، بعدما أعلن قائده المشير خليفة حتفر انطلاق عملية حاسمة لتحرير قلب طرابلس التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة.

ويشن الجيش الوطني الليبي منذ أشهر حملة عسكرية واسعة، للقضاء على ميليشيات طرابلس التي تعمل تحت إمرة حكومة فايز السراج.

وأعلن الجيش الليبي، أن دفاعاته الجوية قد أسقطت طائرة تركية مسيرة فجر السبت، جنوب العاصمة طرابلس.

وهذه هي ثاني طائرة مسيرة تركية يسقطها سلاح الجو الليبي خلال يومين، إذ تمكن من إسقاط واحدة بين طريق المطار ومنطقة المشروع جنوب طرابلس.