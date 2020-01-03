ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المسؤولين قولهم إن الجنود هم من الفرقة 82 المحمولة جوا في فورت براغ بكارولاينا الشمالية.

وسينضم هؤلاء إلى نحو 700 جندي نشروا في الكويت هذا الأسبوع بعد اقتحام رجال ميليشيات مدعومين من إيران وانصارهم مجمع السفارة الامريكية في بغداد.

ويعكس إرسال الجنود الاضافيين القلق بشأن رد انتقامي من إيران لمقتل الجنرال قاسم سليماني الخميس. إلا إنه يسير ضد دفع ترامب المتكرر للانسحاب من صراعات الشرق الأوسط.

وقبل نشر الجنود هذا الأسبوع، كانت الإدارة قد أرسلت 14 ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط منذ مايو، عندما أعلنت علنا لأول مرة إن إيران تخطط لمهاجمة مصالح أميركية.

وبدأ إرسال التعزيزات فيما كان ترامب يدلي بأول تصريحاته حول الغارة الجوية، معلنا أنه أمر باغتيال الجنرال سليماني لأنه كان قد قتل الكثير من الأميركيين على مدار سنوات وكان يخطط لقتل المزيد.

وقال "كان يجب أن يقتل منذ سنوات عديدة".

وتمثل الضربة تصعيدا كبيرا في الصراع بين واشنطن وطهران، فيما توعدت إيران برد قاس على اغتيال سليماني.

وواجهت الدولتان أزمات متكررة منذ سحب ترامب بلاده من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وفرضه عقوبات كاسحة على إيران.