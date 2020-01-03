وقالت شركة الناقل الوطني الأردني، "الملكية الأردنية"، في بيان الجمعة، إنها أوقفت جميع الرحلات بين بغداد وعمان "في ضوء الوضع الأمني في العاصمة العراقية وفي مطار بغداد الدولي، الذي استهدف بالغارة التي قتلت الجنرال قاسم سليماني".

وتشغل الملكية الأردنية 18 رحلة أسبوعيا بين عمان وبغداد، وقالت إن رحلاتها المنتظمة إلى النجف والبصرة وأربيل والسليمانية ستمضي كالمعتاد.

من جانبها، علقت "طيران الخليج" البحرينية رحلاتها من وإلى بغداد، ومدينة النجف في جنوب وسط العراق، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.