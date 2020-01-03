وكانت غارة أميركية نُفذت بطائرة من دون طيار، استهدفت فجر الجمعة، سيارة كانت تقل قاسم سليماني وآخرين بالقرب من مطار بغداد الدولي.

ونقلت وكالة "واس"، عن مصدر سعودي مسؤول قوله، إن المملكة "تابعت الأحداث في العراق، التي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها".

وأضاف المصدر: "مع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة، تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه".

كما أكدت السعودية على "وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع".