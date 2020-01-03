وقالت الخارجية المصرية في بيان: "بقدر كبير من القلق، تتابع وزارة الخارجية التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، التي تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه، ولهذا فإن مصر تدعو لاحتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد".

واعتبرت وزارة الخارجية أن احتواء الموقف "يتطلب الوقف الفوري لكافة أنواع التدخلات الإقليمية في شؤون الدول والشعوب العربية".

وأضافت أن هذه التدخلات "لم تؤد سوى لإذكاء الفرقة والتوتر بين أبنائها (المنطقة العربية)، التواقين إلى السلام والاستقرار.

وكان سليماني قد قتل في غارة أميركية نفذت بواسطة طائرة من دون طيار، فجر الجمعة، بالقرب من مطار بغداد الدولي، وذلك بعيد وصوله إلى العاصمة العراقية.