وفي تغريدة على موقع "تويتر"، قدم محمد علي الحوثي رئيس ما يعرف باسم اللجنة الثورية العليا للميليشيات المتمردة في اليمن، التعازي للمرشد الإيراني علي خامنئي والقيادة السياسية في العراق وإيران.

وقال إن "هذا الاغتيال مدان، والرد السريع والمباشر في القواعد المنتشرة هو الخيار والحل".

ولم تكشف الميليشيات المتمردة طبيعة الرد الذي هددت به، أو الجهات المستهدفة به.

ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية في اليمن، تحصل ميليشيات الحوثي على دعم كبير من طهران، ساعدها على السيطرة على مدن يمنية أهمها العاصمة صنعاء.

وقتل سليماني والمهندس و10 أشخاص آخرين، في هجمة بطائرة مسيرة تبنتها واشنطن، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بينما كانا في طريقهما إلى الخروج من مطار بغداد.