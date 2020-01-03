وأوضحت المصادر أن محمد رضا الجابري قد لقي مصرعه مع قيادات رفيعة يعتقد أنها من ميليشيات حزب الله والحرس الثوري الإيراني على طريق مطار بغداد أثناء استقباله لهم، وبحسب تلك المصادر فإن 9 جثث قد تفحمت خلال تلك الهجمات .

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت في وقت سابق إصابة مدنيين، إثر سقوط ثلاثة صواريخ قرب صالة الشحن بمطار بغداد الدولي، متسببة في احتراق سيارتين.

ولاحقا، ذكر مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" أن 8 قتلى قد سقطوا في القصف الصاروخي على المطار.

وأفاد مراسلنا أن مروحيات أميركية حلقت في المنطقة، بعد الهجوم، فيما تحدثت أنباء أن الصواريخ كانت تستهدف قاعدة الوحدات الاستشارية للتحالف الدولي لمحاربة داعش، في محيط المطار.