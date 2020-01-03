وذكرت مصادر إعلامية في وقت سابق أنه جرى إغلاق مطار بغداد وتوقف الملاحة الجوية بعد انفجارات عنيفة هزّت العاصمة العراقية، أمس الخميس، وخصوصا في محيط المطار.

من جهة أخرى أفاد مراسلنا في العراق، بأن قوات مكافحة الشغب استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد، حيث أصيب تسعة منهم بحالات اختناق.

ووجه المحتجون في ساحة الوثبة مناشدات للمتظاهرين المتمركزين في ساحة التحرير لتقديم الدعم.

وفي سياق متصل، أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، أنه لايحق لأي طرف الضغط على النواب بشأن الحضور أو الامتناع عن المشاركة في جلسات مجلس النواب العراقي.



وجاءت تصريحات النائب الكردي ردا على تهديدات ميليشيا حزب الله العراقية، التي قالت، إنها ستكشف أسماء وعناوين النواب، الذين يمتنعون عن التصويت على مشروع قانون إخراج القوات الأميركية من العراق المقرر مناقشته في البرلمان قريبا.