وتضم حكومة جراد تسعة وثلاثين وزيراً من بينهم خمس نساء، أغلبهم تكنوقراط، ومن المتوقع أن يستلموا مهامهم بداية الأسبوع المقبل.



وأفاد التلفزيون الجزائري أن الرئيس عبد المجيد تبون قد عين صبري بوقادوم وزيرا للخارجية، ومحمد عرقاب للطاقة وكمال بلجود للداخلية.



فيما عين سيد علي خالدي وزيرا للشباب والرياضة ليخلف بذلك عبد الرؤوف سليم برناوي الذي كان على رأس القطاع خلال حكومة تصريف الأعمال.

كما تم تعيين محمد عرقاب على رأس وزارة الطاقة ويوسف بلمهدي في الشؤون الدينية، والطيب زيتوني في وزارة المجاهدين.



وبهذا التعيين يحافظ كل من وزير الخارجية صبري بوقادوم والداخلية كمال بلجود والعدل بلقاسم زغماتي على مناصبهم في الحكومة الجديدة.



من جانب آخر، قرر القضاء الجزائري الإفراجَ المؤقّت عن أبرز معتقلي الحَراك الشعبي لخضر بورقعة أحدِ القادة التاريخيين لثورةِ التحرير، وتأجيل محاكمته إلى الثاني عشر من مارس المقبل.



كما قرر القضاء ولأسباب صحية الإفراج عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد المتهم بإضعاف معنويات الجيش الجزائري، إضافة إلى ستة وسبعين آخرين من معتقلي الحراك الشعبي.