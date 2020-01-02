وأفادت المصادر أن الجيش الوطني الليبي أسقط الطائرة التركة بين طريق المطار ومنطقة المشروع جنوبي طرابلس، حيث يخوض الجيش معارك مع المجموعات الإرهابية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتمكن فيها الجيش الوطني الليبي من إسقاط طائرة مسيرة تركية، فقد سبق أن أسقط واحدة في 13 ديسمبر الجاري، بعد دخولها منطقة الحظر الجوي جنوبي مدينة طرابلس.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، خلال مداخلة هاتفية مع "سكاي نيوز عربية" منتصف الشهر الماضي، أن الجيش الليبي يطبق منطقة حظر جوي بنجاح فوق طرابلس، في إطار العملية العسكرية الشاملة لتحرير العاصمة.

وأضح المسماري حينها أن الطائرات التركية المسيرة الأداة الأكثر استخداما للميليشيات المسلحة والذراع التركية التي تحاول بشتى الطرق وقف مساعي الجيش الوطني لتحرير العاصمة من الميليشيات.

ويأتي نجاح مضادات الجيش الوطني الليبي في إسقاط عدد من الطائرات التركية المسيرة في سماء ليبيا في الآونة الأخيرة، ليؤكد على الخسائر النوعية التي تتكبدها ميليشيات طرابلس التي تتلقى دعما عسكريا من تركي.

وتزود تركيا ميليشيات حكومة فايز السراج بطائرات مسيرة من طراز Bayraktar TB-2، بيرقدار تي بي 2، وهي الطائرة المنتجة بواسطة شركة يمتلكها سلجوق بيرقدار زوج ابنة الرئيس التركي.