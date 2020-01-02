وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للاعتداءات على سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد. واعتبرت أن تلك الاعتداءات انتهاكاً للأعراف والاتفاقيات الدولية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، "أن وزارة خارجية مملكة البحرين تدين بشدة محاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى جمهورية العراق، معتبرة أنه انتهاك صريح لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللأعراف والمواثيق الدولية، واعتداء على أمن وسلامة طاقم السفارة".

وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع الأطراف في جمهورية العراق بالمسؤولية وضبط النفس، فإنها تؤكد موقف مملكة البحرين الداعم لجهود الحكومة العراقية لتثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون في جمهورية العراق". وفقا للوكالة.

وفي الكويت، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لمحاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد.

وأوضح المصدر أن هذا العمل يعد خرقا لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية والمواثيق والاعراف الدولية. داعيا كافة الأطراف في العراق إلى ضبط النفس لتجاوز المرحلة.

وتأتي هذه الإدانات بالتزامن مع تحذير أطلقته الخارجية الأميركية في بيان، تنذر رعاياها من السفر إلى العراق، بسبب ما وصفته بخطر الإرهاب وعمليات الخطف والنزاع المسلح.

وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى "الميليشيات الطائفية تشكل تهديدا على جميع المصالح الغربية في مختلف أنحاء العراق".

وأعلنت السفارة الأميركية في بغداد، الأربعاء، تعليق خدماتها القنصلية، بسبب هجمات ميليشيات عراقية موالية لإيران على مجمع السفارة.

وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان: "بسبب هجمات الميليشيات على مجمع السفارة الأميركية، يتم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر"

وبدأت المظاهرات، الثلاثاء، احتجاجا على غارات جوية أميركية استهدفت قواعد تابعة لميليشيات كتائب حزب الله في العراق، مما أدى إلى مقتل 25 مسلحا، وذلك ردا على مقتل جندي أميركي.