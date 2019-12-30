وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن السفينة كانت تحمل نحو مليون وثلاثمئة واثني عشر لترا من الوقود. ولم يحدد تقرير الوكالة العلم الذي كانت ترفعه السفينة.

وسبق أن احتجزت إيران عددا من السفن في مياه الخليج، بحجة أنها تُستخدم في تهريب الوقود، ودخلت في مواجهة مع المجتمع الدولي بسبب هذه التصرفات.

وفي 7 سبتمبر الماضي، احتجز خفر السواحل الإيراني سفينة في مياه الخليج، مع طاقمها المؤلف من 12 فلبينيا، بحجة تهريب الوقود.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في يوليو الماضي، عن "مصادرة" ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتمر خمس الإمدادات العالمية من النفط في هذه المنطقة، وتعد حرية الملاحة بالمضيق أمرا ضروريا لاستقرار الاقتصاد العالمي.