تقول الصفحة الرسمية لميليشيات الحشد الشعبي على موقع "فيسبوك" إن الخزعلي كان يتولى موقع آمر الفوج الأول في اللواء 45 في ميليشيات الحشد، وقتل في الغارات الأميركية.

والخزعلي ليس سوى اسم حركي للقيادي في ميليشيات الحشد، وله أيضا اسم الحركي آخر هو: أبو علي مدنية، أما اسمه الحقيقي فهو: مرتضى جبار غيلان الخزعلي.

ويعد القتيل من أبرز المقربين لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والقيادي البارز في الحشد ومؤسس ميليشيا "كتائب حزب الله العراقي"، أبو مهدي المهندس.

ويتهم الخزعلي بأنه أدى دورا بارزا في عمليات تهجير السنة من غربي العراق ومناطق جرف الصخر شمال غرب بغداد، مما أدى إلى إحداث تغيير ديمغرافي في هذه المناطق.

وكان أيضا مسؤولا عن خطوط الإمداد الإيرانية على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا

ويحظى الخزعلي بعلاقات وثيقة مع ميليشيات بدر، والخراساني، وعصائب أهل الحق في العراق.