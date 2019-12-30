وقالت القيادة في بيان إنه "بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية الصومالية، نفذت القيادة الأميركية في إفريقيا 3 غارات جوية في 29 ديسمبر في موقعين، مستهدفة ميليشيات حركة الشباب".

وأضاف البيان أن الضربات استهدفت موقعي كونيو بارو وكاليو بارو.

وقال الجنرال ويليام غايلر الذي يدير عمليات "أفريكوم": "منذ الهجمات الأولى لحركة الشباب في 2011، قتلت هذه المجموعة بلا رحمة مئات الأشخاص".

وكثفت الولايات المتحدة ضربات الطائرات المسيرة في الصومال في 2019، مستهدفة ما تقول إنهم مسلحو حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتنظيم "داعش" في الصومال.

وطردت القوات الحكومية مسلحي الشباب من مقديشو عام 2011 بدعم من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، لكن المسلحين لا يزالون يشنون هجمات دامية.