وقد عرضت النيابة العامة سائقة السيارة الخاصة وسائق سيارة النقل لأخذ عينتيْ دماء منهما للوقوف على ما إذا كانت خالية من المواد المخدرة من عدمها.

وقد أكدت مصلحة الطب الشرعي أن العينة المأخوذة من سائق سيارة النقل تحتوي على مادة مخدرة.

وكانت الحادثة نجمت عن تصادم سيارة نقل بمقطورة وحافلة، كانت تقل عمالا لأحد مصانع الملابس، وسيارة خاصة.

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن غالبية ضحايا الحادث من الفتيات، مضيفة أنه جرى نقل معظم جثث القتلى والمصابين إلى مستشفى السلام في بور سعيد.