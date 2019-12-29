وذكرت قناة "الإخبارية" المحلية، الأحد، أن المحكمة الجزائية أصدرت حكما بالسجن لمدة 12 سنة وستة أشهر على يمني آخر على خلفية الهجوم ذاته الذي قالت السلطات السعودية إن تنظيم القاعدة أمر به.

وجاءت الدعوى بارتكاب المتهم الأول عدة جرائم منها: الهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة (سكين) وترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور محاولا إرغام السلطات على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه في المملكة وتحريض الآخرين للقيام بأعمال إرهابية ضد الفعاليات.

كما أدين منفذ الهجوم بالانتماء لتنظيم القاعدة في اليمن المصنف كتنظيم إرهابي واشتراكه معه في القتال المجرم والمعاقب عليه.

ووجه للمتهم الثاني عدة تهم من بينها: اشتراكه عن طريق التستر مع المتهم الأول في الهجوم الإرهابي المسلح، وتستره على تخطيط الأول على جريمة إرهابية بالهجوم على ماكينة صراف أحد البنوك بالمملكة ونهب الأموال وإرسالها لتنظيم القاعدة في اليمن.

يشار إلى أن الحادثة وقعت في حديقة الملك عبدالله في الملز، وأدت إلى إصابة أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن بجروح قطعية.