وأضاف مراسلنا أن ميليشيات الحوثي شنت هجوما صاروخيا، رجحت مصادر أن يكون قد تم بـطائرة مسيرة، استهدف تجمعا لمجندين في ملعب "الصمود" وسط مدينة الضالع.

وقال إن الهجوم وقع بعد دقائق من اختتام حفل التخرج العسكري للدفعة الجديدة من حماية المنشآت، عقب خروج العديد من القيادات العسكرية من المنصة.

وأوضحت المصادر، أن القتلى والجرحى شملوا أطفالا كانوا يلعبون بالقرب من ميدان الصمود، لافتة إلى أن حصيلة القتلى والجرحى الأولية مرشحة للزيادة.

من جانبها، قالت قوات الحزام الأمني اليمنية على تويتر، إن تفجيرا استهدف حفل تخرج دفعة عسكرية في مدينة الضالع.