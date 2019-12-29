وكان الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، قد أعلن السبت، تكليف جراد، بتشكيل الحكومة الجديدة، التي ستكون الأولى بعد انتخابات مثيرة للجدل دفعت بتبون إلى حكم البلاد، فمن يكون جراد؟

ولد جراد في ولاية خنشلة شرقي الجزائر، في 12 فبراير 1954 بخنشلة، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

وحصل على شهادة الإجازة سنة 1976، ونال درجة دكتوراه دولة علوم سياسية من جامعة باريس 1981، ويحمل رتبة أستاذ جامعي سنة 1992، ومارس مهنة التعليم العالي في جامعات داخل الجزائر وخارجها.

وتجمع الخبرة التي حصل عليها رئيس الوزراء الجزائري بين الأكاديمي والدبلوماسي والسياسي إلى حد ما، إذ شغل منصب أستاذ بمعهد العلوم السياسية وعمل محللا سياسيا.

وتولى منصب أمين عام برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق، اليامين زروال، الذي حكم الجزائر قبل خلفه، عبد العزيز بوتفليقة.

وشغل جراد أيضا منصب مستشار دبلوماسي في عهد الرئيس المؤقت، علي كافي، مطلع تسعينيات القرن الماضي.

ولمدة عام واحد فقط، ترأس الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي سنة 2000، وشغل منصب أمين عام في وزارة الشؤون الخارجية بين عامي 2001-2003، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وكان رئيس الوزراء الجزائري المكلف قد تولى أيضا إدارة المدرسة العليا للإدارة في بلاده.