وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن الجهات المختصة في الأردن فتحت تحقيقا في الحادث الذي وقع في بلدة "إبسر أبو علي" شمالي البلاد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها مجهولون الاعتداء على محطة تحويل الغاز الوارد من إسرائيل إلى الأردن، وفق ما ذكرت مصادر أردنية محلية.

وعلى الرغم من فشل محاولات الاعتداء على المحطة في السابق، فإن المهاجمين تمكنوا هذه المرة من الاعتداء على محولي كهرباء يغديانها.

وبحسب شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنه من المتوقع أن يبدأ تدفق الغاز عبر خط الأنابيب بين الأردن وإسرائيل بعد أيام قليلة، أي مع مطلع العام 2020.