وقالت عقيلة صالح إن حكومة السراج فشلت في أداء الدور المناط بها، وتحالفت مع الإرهابيين والمتطرفين الذي يسيطرون على مدينة طرابلس ضد أبناء الشعب الليبي.

وجاءت تصريحات رئيس البرلمان الليبي خلال لقائه رئيس البرلمان القبرصي ديمترس سيلوريس، في مقر البرلمان القبرصي بالعاصمة نيقوسيا، حيث بحثا آخر المستجدات والأوضاع في ليبيا والمنطقة.

وأطلع رئيس مجلس النواب الليبي نظيره القبرصي على حقيقة الأوضاع في ليبيا، خاصة في مدينة طرابلس، وما تقوم به القوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب والميليشيات المسلحة المدعومة من دول خارجية وحكومة فايز السراج المتحالفة معها.

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني، واتفق الجانبان خلال اللقاء على تشكيل لجنة تواصل دائم بين البرلمانين.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان القبرصي على أهمية العلاقات بين البلدين الصديقين ودعمهم للشعب الليبي وإرادته ورفضهم لوجود الإرهابيين والمتطرفين في ليبيا وللدعم الخارجي لهذه الميليشيات والتدخل الأجنبي في ليبيا.

وشدد رئيس البرلمان القبرصي على دعم بلاده لمجلس النواب الليبي، باعتباره الجسم الشرعي والمنتخب في ليبيا.

كما أكد على دعم قبرص لتوجه مجلس النواب الليبي للاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لسحب الاعتراف من حكومة السراج، ودعم الجيش الوطني الليبي في حربه على الإرهاب والتطرف والميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.