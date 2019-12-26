وقال باش أغا في ندوة صحفية عقدها صباح الخميس وسط العاصمة التونسية تونس، إن "حكومة الوفاق وتونس والجزائر في حلف واحد"، الأمر الذي كذبته تونس جملة وتفصيلا.

وقالت مستشارة الرئيس المسؤولة عن الإعلام رشيدة النيفر، لصحيفة "الصباح" المحلية، إن تونس "لم تنضم إلى أي حلف وهي متمسكة بحيادها وعلى نفس المسافة من مختلف الأطراف".

كما صرح وزير داخلية حكومة السراج في ندوته الصحفية أن حكومته "لا تزال تسعى إلى المفاوضات"، الأمر الذي اعتبره محللون وإعلاميون تونسيون مجرد تصريح لربح الوقت، إلى حين انعقاد جلسة البرلمان التركي والموافقة على اتفاقية التسليح.

ويأتي هذا التكذيب ضمن موجة من القلق انتابت الشارع التونسي بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البلاد، الأربعاء، التي أعلن خلالها مجددا استعداد بلاده لإرسال قوات إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة طرابلس ذلك ووافق البرلمان التركي.

وفي وقت سابق، حذرت أحزاب تونسية من استغلال البلاد لتحقيق مطامع أردوغان في ليبيا، كما نددت بقيام الرئيس التركي بزيارة "غير معلنة" إلى تونس، قائلة إن الأمر لا يتوافق مع الأعراف الدبلوماسية.

وقال أردوغان في خطاب في أنقرة، الخميس، بعد عودته من تونس: "سنقدم المذكرة لإرسال جنود إلى ليبيا فور استئناف أعمال البرلمان"، في السابع من يناير المقبل.

وصادق البرلمان التركي السبت على اتفاق للتعاون العسكري والأمني وقع في نوفمبر مع حكومة الوفاق الليبية، ما يتيح لأنقرة تعزيز حضورها في ليبيا.

وفي العاشر من ديسمبر الجاري، أعلن أردوغان أن تركيا مستعدة لنشر قوات في ليبيا دعما لحكومة فائز السراج إذا طلبت الأخيرة ذلك.