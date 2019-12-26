وأعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، إطلاق التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية، وإنهاء إجراءات سائقيها بين السعودية والبحرين اعتبارا من الأربعاء الأول من يناير 2020، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا.

وقال عماد المحيسن الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، إنه سيتم السماح بعبور قائدي الدراجات النارية والتنقل بين المملكتين خلال فترة التشغيل التجريبي، شريطة أن تكون المركبة مرخصة وتحمل لوحات مرورية وخاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية والبحرين، وسيتم تقديم هذه الخدمة على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع على أن يتم إيقافها مؤقتا حفاظا على سلامة المسافرين عند سوء الأحوال الجوية.

وأضاف أنه "تم تخصيص المسار أقصى اليمين لإنهاء إجراءات سفر قائدي الدراجات النارية في مناطق إنهاء الإجراءات قدوم ومغادرة بالجانبين السعودي والبحريني، إضافة إلى إتاحة كافة مسارات دفع الرسوم بالجانبين لتحصيل رسوم عبور قائدي الدراجات النارية التي تم تحديدها بقيمة 25 ريالا أو 2.50 دينار بحريني للاتجاه الواحد".

وحث المحيسن جميع سائقي الدراجات النارية، على الالتزام باشتراطات وضوابط السلامة والسرعة المحددة وارتداء الملابس المناسبة وخوذات الرأس وواقي العينين، والالتزام أيضا بالمسارات المخصصة لهم باتباع اللوحات الإرشادية في مناطق الإجراءات.

وأكد المسؤول السعودي أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وجميع الجهات العاملة في مناطق إنهاء إجراءات المسافرين والإدارة العامة للمرور في البحرين ومررو المنطقة الشرقية، أنهت كافة استعداداتها لتسهيل عبور قائدي الدراجات النارية خلال فترة التشغيل التجريبي.