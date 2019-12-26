وأشار الرئيس المصري، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مشروع الإنتاج الحيواني المتكامل بمدينة الفيوم جنوبي القاهرة، إلى أن هذه رسالة داخلية وخارجية.

وأضاف السيسي أن مصر تتحرك نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا ومن مصلحة مصر أن يتم حل الأزمة وتتحقق الوحدة على كامل التراب الليبي مضيفا أن تعقيد الأوضاع في ليبيا قد يفتح بابا للحل.

على الصعيد الداخلي، شدد السيسي على أهمية الاستقرار لضمان استكمال مشروعات التنمية وشعور المواطن البسيط بتحسن الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا أن الإصلاح السياسي مرتبط بحركة المجتمع وتفعيل العمل الحزبي.

وأضاف ردا على سؤال بشأن تزامن الانتخابات البرلمانية والمحلية وانتخابات مجلس الشيوخ إلى ضرورة أن يخضع الأمر لنقاش مجتمعي واسع.

ووجه السيسي رسالة للمصريين أكد خلالها على تحسن الأوضاع وبدء جني ثمار سنوات الإصلاح الاقتصادي.