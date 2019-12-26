وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية الأربعاء إنّه نجح في "حجز بطاقات الإقامة بدول أجنبية وتأشيرات مزورة ومجموعة من جوازات سفر لأشخاص مرشحين للهجرة" غير القانونية، وذلك إثر إجراء عمليات تفتيش في مقرات سكن المشتبه فيهم.

وأشار أيضا إلى مصادرة "معدات إلكترونية وهواتف نقالة وأختام وثلاث سيارات". كما جرى توقيف شخص في مطار محمد الخامس في غرب الدار البيضاء.

ولم يوضح البيان جنسيات الموقوفين، ولا الدول المعنية.

وأضاف المصدر أنه جرى فتح تحقيق لتحديد "امتدادات هذه الشبكة الإجرامية سواء داخل المغرب أو خارجه".

وفي كل عام، يحاول العديد العبور بطريقة غير قانونية نحو أوروبا، عبر استخدام المراكب البحرية.