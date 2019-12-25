وأوضح المراسل أن نتنياهو كان يتواجد هناك لعقد أحد المؤتمرات الانتخابية، مضيفا أن المكلفين بحمايته نقلوه على وجه السرعة إلى "منطقة آمنة" (ملجأ) بعد سماع صافرات الإنذار.

وقال الإعلام الإسرائيلي إنه تم رصد واعتراض صاروخ واحد في سماء عسقلان، كما جرى إطلاق صفارات إنذار في أشكلون وغلاف غزة.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي "متابعة للتقارير عن تفعيل إنذار في منطقة الجنوب رُصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوي".

وتابع، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن الصاروخ "جرى إطلاقه من غزة على مدنيين إسرائيليين".

وقال نتانياهو عقب الواقعة إن "من أطلق صواريخ المرة الماضية (في أسدود) غير متواجد معنا اليوم؛ ومن أطلق الصواريخ اليوم يجّب أن يُجهز نفسه"، في إشارة إلى سياسة الاغتيالات الذي يتبعها الجيش في غزة.

يأتي ذلك بعد ساعات من تصريح رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، قال فيه إنه "في الحرب المقبلة مع لبنان أو مع حماس ستتعرض الجبهة الداخلية في إسرائيل لهجمات صاروخية معظمها غير دقيق لكن ستكون مؤثرة".